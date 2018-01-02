Грузия - это люди: встреча со скульптором Ираклием Жвания и кулинаром Эсмой Кунчулия (ФОТО)

2018-01-02 10:03 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Грузия удивительная страна с самобытной культурой, древней историей, ценными архитектурными памятниками и живописной природой. Еще Грузия - это люди, которые открывают тебе свои сердца, покоряют дружелюбием и гостеприимством. Грузины уверены, что "гость – от Бога", и все приезжающие сюда в полной мере ощущают радушие и благожелательность, с которыми их встречают.

Представители ведущих СМИ Азербайджана в рамках медиа-тура, организованного Национальной администрацией туризма Грузии, получили замечательную возможность познакомиться с необыкновенными людьми – скульптором Ираклием Жвания и журналистом и кулинаром Эсмой Кунчулия.

Ираклий и Эсма – супружеская пара, они люди творческие, харизматичные, покоряющие своим жизнелюбием и оптимизмом. Несколько лет назад Ираклий и Эсма переехали жить в село Цодорети (недалеко от Тбилиси), здесь они занялись виноделием и открыли семейный ресторан. Мы побеседовали с ними о том, как они рискнули переехать из города в село, заняться виноделием и открыть свой ресторан. А еще мы узнали, что Эсма Кунчулия считает Баку родным городом. Но обо всем по порядку…

ТВОРЧЕСТВО

По словам Ираклия Жвания, он никогда не мечтал стать скульптором, но тут в дело вмешалась судьба.

Ираклий Жвания: Никогда не хотел учиться! Всегда думал, что вузы – это полная фикция. Сначала поступал на режиссерский факультет ВГИКа, меня "срезали", потом, к счастью, "срезался" на актерском факультете, та же история и на журфаке. В конце концов, моя мама через своих знакомых попросила Зураба Церетели, и меня буквально "посадили" к нему на факультет.

Вступительный экзамен проходил в течение пяти дней, надо было создать "портрет" натурщика. Два дня я просто сидел, не понимая, что делать. На третий день занервничал, потому что, "срезавшись" в нескольких вузах, "срезаться" еще и здесь был бы стыд и срам. Мне надо было получить хотя бы "тройку", чтобы попасть на этот факультет.

Так я стал "лепить", и в итоге все работы поступающих были похожи на надгробные памятники, а моя скульптура – "дышала". Потом Зураб Церетели позвонил маме и сказал о том, что я талантлив.

На защиту дипломной работы студенты подготовили масштабные скульптуры по 5–10 метров, а у меня была совсем небольшая работа, посвященная теме "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери. Экзаменационная коллегия возмутилась, мне сказали, что стыдно такое демонстрировать. Уходя, я повернулся и произнес: "Очень скоро позову вас всех на открытие этого памятника". Тогда не осознавал, откуда во мне эта смелость, уверенность. Вы бы видели лица представителей экзаменационной комиссии, они решили, что я сошел с ума. А спустя какое-то время я действительно пригласил всех на открытие памятника. Мне тогда было 27 лет...

ПЕРЕЕЗД

Ираклий и Эсма планировали купить квартиру, искали подходящие варианты, но потом поняли, что в Тбилиси смогут купить только небольшую двух- или трехкомнатную квартиру. И тогда Ираклий Жвания решил рискнуть и уехать из города. Кстати, недалеко от того дома, где сейчас живут Ираклий и Эсма, находился дом, который построил дедушка Ираклия. Но из-за материальных проблем семье пришлось его продать в 1993 году.

Ираклий Жвания: Сначала было как-то неуютно, потому что мы не знали, как это будет. Я родился и всю жизнь прожил в городе и жизнь в деревне нас немножечко пугала. Впоследствии оказалось, что переезд стал одним из самых правильных решений. Это касается и здоровья нашей 11-летней дочери. В городе она болела, постоянно кашляла, а за три года, что мы живем в Цодорети, проблем со здоровьем нет.

Половина жителей нашей деревни – азербайджанцы. У меня много друзей среди них. Мне здесь уютно, хорошо…

ВИНОДЕЛИЕ

Скульптор по профессии Ираклий Жвания виноделием стал заниматься после того, как переехал в село. Идею подал друг, тоже винодел. Свою неповторимую "формулу" вина с великолепным букетом Ираклий выработал методом проб и ошибок.