Совбез Ирана: Протесты закончатся через несколько дней

2018-01-02 10:19 | www.trend.az | 5

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что протестные акции в Иране проходят в рамках "опосредованной войны", которую ведут с Тегераном ряд стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

Шамхани отметил, что за протестами в стране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия. По его словам, они руководят кампаниями в социальных сетях, которые влияют на проведение протестных акций.

"На основе нашего анализа около 27 процентов новых хэштегов, направленных против Ирана, разработаны саудовским правительством", — сказал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, добавив, что протесты "закончатся через несколько дней".