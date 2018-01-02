В аэропортах Узбекистана запущена система двойного коридора

2018-01-02 10:33 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2018 года, во всех международных аэропортах Узбекистана начала работать система двойного («зеленого» и «красного») коридора в пунктах пропуска через таможенную границу Узбекистана.

В международных аэропортах Авиапассажиры, следующие через таможенную границу, могут выбрать в качестве формы декларирования товаров для некоммерческих целей «зеленый» или «красный» коридор для совершения таможенных операций.

«Осуществленные меры значительно улучшат логистику пассажирского потока. Приведение таможенного оформления граждан в соответствие с общепринятыми мировыми стандартами и упрощение таможенных процедур направлено на создание наиболее благоприятных условий для развития туризма и повышение эффективности методов контроля», - отметили в Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари»

Декларирование товаров в зеленом коридоре осуществляется в устной форме. Проход через зеленый коридор рассматривается как заявление таможенному органу о том, что у лица нет товаров, подлежащих письменному декларированию.

К зеленому коридору не допускаются товары, ввоз или вывоз которых запрещен или ограничен законодательством, чья стоимость или количество превышает нормы беспошлинного ввоза и нормы ввоза товаров, не облагаемых акцизным налогом, а также наличная национальная и иностранная валюта в суммах, превышающих предельные разрешенные к ввозу и вывозу суммы, подлежащие декларированию в письменной форме.