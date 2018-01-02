В Азербайджане вступила в силу новая система таможенных пошлин

2018-01-02 11:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - С первого января 2018 года в Азербайджане вступила в силу новая система таможенных пошлин.

Новые пошлины будут регулироваться «Номенклатурой товаров внешнеэкономической деятельности, таможенными ставками на импорт и экспорт». В связи с этим теряют силу два документа - «Ставки импортных таможенных пошлин на товары, ввозимые на территорию Азербайджана» и «Список товаров, к которым применяются экспортные таможенные пошлины и ставки таможенных пошлин на экспорт».

Вступившая в силу с этого года новая система является трехступенчатой. С 2001 года в Азербайджане действовали семь ставок - “0”, “0,5”, “1”, “3”, “5”, “10” и “15” процентов. Теперь же, с этого года, остаются только три ставки - “0”, “5” и “15” процентов.

Большую часть товаров производственного назначения (сырье и оборудование) с этого года облагаются по нулевой ставке, в том числе даже те, с которых раньше взималась таможенная пошлина в 0,5 процента. Это касается тех видов товарных групп (в частности, 84 и 85 группы), которые уже, по распоряжению Кабинета министров, при импорте облагаются НДС по нулевой ставке.

Таможенной ставкой в пять процентов облагаются полуфабрикаты. Что касается готовой продукции, то ставка по ним, повысилась до 15 процентов.

В частности, с этого года введены новые таможенные пошлины на импорт легковых автомобилей. Согласно новым тарифам, пошлина на импорт новых легковых автомобилей с объемом двигателя 1500 и выше составит 0,7 доллара за каждый кубический сантиметр, для подержанных автомобилей с такими же объемами двигателя - 1,2 доллара за каждый кубический сантиметр.