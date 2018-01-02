В Москве состоится Международный фестиваль Мстислава Ростроповича

2018-01-02 11:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Москве (Россия) с 27 марта по 3 апреля 2018 года состоится IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

В Москве в Большом зале консерватории выступят крупнейшие музыкальные коллективы Европы и России, восходящие звезды и мэтры классического исполнительства, пройдут вечера музыки венских и русских классиков, монопрограммы произведений Иоганна Себастьяна Баха и Сергея Прокофьева, а завершится фестиваль российской премьерой мультимедийного представления на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

В Санкт-Петербурге в рамках фестиваля будет представлена опера Чайковского "Евгений Онегин" в постановке Центра оперного пения Галины Вишневской.

Международный фестиваль Мстислава Ростроповича был учрежден Фондом культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича в 2010 году в память о легендарном виолончелисте, дирижере и гражданине, чья творческая и общественная деятельность не имела границ.

Ростропович Мстислав Леопольдович родился 27 марта 1927 года в столице Азербайджана Баку.

Музыкант, виолончелист, дирижёр, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии (1951), Ленинской премии (1964), Государственных премий СССР, Государственной премии РСФСР (1991), Государственной премии Российской Федерации (1995), удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней (2007, 1997).