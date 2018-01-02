В Саудовской Аравии почти вдвое подорожал бензин

2018-01-02 11:11 | www.oxu.az | 6

Саудовская Аравия сегодня с полуночи без предупреждения более чем вдвое подняла цены на бензин.

Как передает Oxu.Az, по сообщению агентства France Press, цена на высококачественный бензин выросла с 24 центов за литр до 54 центов, тогда как цена низкосортного бензина увеличилась на 83% — с 20 центов за литр до 36,5 центов. При этом они по-прежнему остаются одними из самых низких в мире. Цены на дизельное топливо и керосин не изменились.

Кроме того, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты с сегодняшнего дня, первые среди стран Персидского залива, ввели налог на добавленную стоимость (НДС). Это, наряду с резким повышением цен на бензин, стало последней в ряду введенных производителями нефти в Персидском заливе за последние два года мер в целях увеличения доходов бюджета.

Сокращение добычи нефти позволяет держать ее цену выше 60 долларов, но доходы от этого не растут. Введенный НДС в 5%, по мнению аналитиков, позволит увеличить ВВП в начавшемся году на 2%. Остальные четыре государства Персидского залива — Бахрейн, Кувейт, Оман и Катар — также намерены ввести НДС, но решили отложить этот шаг до начала 2019 года.

С.Б.

