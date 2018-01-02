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"The Jakarta Post": Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı dünyanın ən gözəl aeroportudur

2018-01-02 11:18 | www.trend.az | 4

Bakı. Trend:

"The Jakarta Post" dünyanın ən gözəl 13 hava limanının siyahısını açıqlayıb.

Trend-in məlumatına görə, siyahıda birinci yerdə Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı gəlir.

Sonrakı yerləri Denver və Madrid aeroportları tutub:

Bakı. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı

ABŞ. Denver Beynəlxalq Hava Limanı

İspaniya. Adolfo Suarez Madrid-Baraxas Aeroportu

Yaponiya, Osaka. Kansai Beynəlxalq Hava Limanı

Çin. Pekin Kapital Beynəlxalq Aeroportu

Hindistan, Mumbay. Çhatrapati Şivaci Beynəlxalq Aeroportu

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