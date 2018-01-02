"The Jakarta Post": Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı dünyanın ən gözəl aeroportudur

2018-01-02 11:18 | www.trend.az | 4
Bakı. Trend:
"The Jakarta Post" dünyanın ən gözəl 13 hava limanının siyahısını açıqlayıb.
Trend-in məlumatına görə, siyahıda birinci yerdə Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı gəlir.
Sonrakı yerləri Denver və Madrid aeroportları tutub:
Bakı. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı
ABŞ. Denver Beynəlxalq Hava Limanı
İspaniya. Adolfo Suarez Madrid-Baraxas Aeroportu
Yaponiya, Osaka. Kansai Beynəlxalq Hava Limanı
Çin. Pekin Kapital Beynəlxalq Aeroportu
Hindistan, Mumbay. Çhatrapati Şivaci Beynəlxalq Aeroportu