Протесты в Иране: Десятки погибших – ОБНОВЛЕНО

2018-01-02 11:42 | www.oxu.az | 8
Число погибших в ходе протестов в Иране достигло 20.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает государственный телеканал страны IRIB.
Как отмечается, еще девять человек погибло минувшей ночью в ходе протестов.
В то же время, иранское новостное агентство ILNA отмечает, что за последние три дня в стране было задержано как минимум 450 протестующих.
В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Ранее Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других государств.
01.01.2017 23:56
Протестующий открыл огонь из охотничьего ружья по сотрудникам полиции в Иране, один человек погиб, трое пострадали.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал IRIB.
Инцидент произошел в городе Неджефабад в провинции Исфахан.
16:40
По меньшей мере 12 человек были убиты в ходе продолжающихся антиправительственных протестов в Иране, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что вооруженные демонстранты пытались захватить полицейские участки и военные базы, однако столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны сил безопасности.
14:18
По меньшей мере десять человек погибли на продолжающихся с четверга массовых акциях протеста в Иране.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник агентство France-Presse.
Ранее агентство со ссылкой на местные власти сообщало о четырех погибших.
По его информации, два человека застрелены, несколько получили ранения в городе Изе (провинция Хузестан).
«Два человека погибли, еще несколько ранены. Я не знаю, кто именно стрелял: стражи правопорядка или манифестанты», - приводит агентство слова представителя местной администрации.
Кроме того, по данным агентства, еще двое человек погибли в Доруде (провинция Лурестан), где протестующие захватили и столкнули c возвышения пожарную машину.
«Автомобиль упал на пожилого мужчину и подростка, оба погибли», - заявил префекта города.