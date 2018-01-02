Трамп: Пришло время изменений для Ирана

2018-01-02 12:07 | www.oxu.az | 6

Президент США Дональд Трамп прокомментировал происходящие в Иране антиправительственные протесты и заявил, что пришло время для изменений, передает Oxu.Az.

«Иран проваливается на каждом уровне, несмотря на ужасное соглашение, заключенное между ним и администрацией Обамы. Многие годы великий иранский народ страдает от репрессий. Они изголодались по еде и свободе. Наряду с правами человека материальное благо Ирана захвачено. Время для изменений», — написал Трамп в твиттере.

С.Б.

