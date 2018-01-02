Глава Узбекистана активизирует диалог с гражданами в вопросах предпринимательства

2018-01-02 12:05 | www.trend.az | 7

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана распорядился подготовить проект государственной программы по реализации Стратегии действий в "Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий" до 5 января.

Сводная рабочая группа, которую возглавляет госсоветник Отабек Муродов, должна провести критический анализ реализации Стратегии действий в 2017 году, допущенных недостатков и упущений, и, с учетом мнения общественности и экспертов, подготовить проект новой программы.

Далее в течение десяти дней с 5 по 15 января будет организовано широкое общественное обсуждение документа, в том числе посредством его размещения в интернете. Наконец, 20 января специалисты, с учетом поступивших замечаний, доработают программу и передадут ее на утверждение главы государства.

Президент поручил отразить в ней практические меры по реализации принципов "народ является единственным источником и автором законов", "важнейшие решения, касающиеся жизни страны, принимаются на основе непосредственного диалога с народом, с учетом мнений общественности".

Кроме того, все вошедшие в нее мероприятия должны основываться на результатах прямого диалога с народом, а также предусматривать решение актуальных, волнующих широкие слои населения проблем, практичные шаги по коренному улучшению ситуации во всех сферах общественной и государственной жизни.