Дипмиссия Казахстана приступила к работе в рамках председательства СБ ООН

2018-01-02 12:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Дипломатическая миссия Казахстана в Организации Объединенных Наций приступила к работе для обеспечения деятельности Совета безопасности ООН, передает Казинформ.

Как сообщалось ранее, страна с 1 января приняла председательство в Совете безопасности Организации объединенных наций.

Третьего января дипломатическая миссия Казахстана официально презентует и утвердит программу работы в Совете безопасности ООН, а также начнет информировать членов ООН и международные СМИ о своей программе в январе.