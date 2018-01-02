ОБСЕ усилит работу по урегулированию замороженных конфликтов - новый председатель (версия 2)

2018-01-02 12:12 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Италия, в период своего председательства в ОБСЕ, усилит деятельность по урегулированию замороженных конфликтов.

Об этом написал в своей статье, опубликованной на сайте организации, председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

Альфано отметил, что также будут продолжены усилия в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Италия будет укреплять деятельность ОБСЕ посредством существующих форматов урегулирования долгосрочных конфликтов. Мы также будем продолжать работать вместе с тремя странами-сопредседателями в рамках Минской группы ОБСЕ для урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - отметил глава МИД Италии.

Отметим, что с 1 января 2018 года Италия председательствует в ОБСЕ.

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