Туркменистан приобрел в Японии микроавтобусы

2018-01-02 12:30 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - Двадцать микроавтобусов марки Toyota Hiace начали курсировать по наиболее востребованным среди жителей Ашхабада маршрутам, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Микроавтобусы нового поколения будут ежедневно курсировать в столичный пригород - Анау. По средам, четвергам и в выходные дни они будут обслуживать горожан, направляющихся из различных частей города на крупнейший рынок столицы «Алтын асыр».

Запланировано увеличить частоту движения нового автотранспорта, открыв на постоянной основе маршрут Ашхабад-Абадан, а также рейсы на восточный базар из крупных жилых массивов столицы.