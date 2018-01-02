Россия возобновила разработку многоразовой ракеты

2018-01-02 12:35 | www.oxu.az | 7

Российский Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева (ГРЦ) разрабатывает ракету многоразового использования.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на «Интерфакс», Об этом сообщил генконструктор предприятия Владимир Дегтярь.

По его словам, это полностью многоразовая, одноступенчатая ракета-носитель вертикального взлета и посадки «Корона». Проект был заморожен в 2012 году, а теперь возобновлен.

Дегтярь отметил, что на сегодняшний день в США уже отработали технологию мягкой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon и ее повторного использования. «Наша разработка — ракета-носитель "Корона" — в отличие от американской не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает дорогу к реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту», — указал он.

С.Б.

