Иран открыл погранпереходы с Иракским Курдистаном

2018-01-02 13:04 | www.trend.az | 6

Власти Ирана открыли пограничные переходы с Иракским Курдистаном, закрытые в октябре, передает РИА Новости от агентства ISNA со ссылкой на заявление иранского консульства в Эрбиле.

"После консультаций с правительством Ирака границы с Иракским Курдистаном в Парвизхане и Тамарчине, которые были закрыты после референдума о независимости в регионе 25 сентября, были открыты во вторник", - говорится в заявлении.

МИД Ирака 15 октября 2017 года заявил, что Иран закрыл пограничные переходы с Иракским Курдистаном по просьбе правительства в Багдаде. Позднее был открыт погранпереход в районе Башмак.