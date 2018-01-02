Азербайджан входит в число стран с низким уровнем заражения ВИЧ

2018-01-02 13:11 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Азербайджан входит в число стран с низким уровнем заражения ВИЧ, сказал начальник организации медицинской помощи министерства здравоохранения Азербайджана Гюльмирза Поладов.

Поладов отметил, что в результате успешной реализации «Программы мер по борьбе с ВИЧ / СПИДом на 2016-2020 годы» Азербайджан в настоящее время входит в число стран с низким уровнем заражения вирусом иммунодефицита.

«Отметим, что 96 процентов ВИЧ-инфицированных берменных женщин в Азербайджане участвуют в антиретровирусной терапии. Мировая статистика показывает, что уровень заражения вирусом составляет от 5 до 11 процентов, тогда как в Азербайджане этот показатель составляет 1,8 процента», - сказал Поладов.

Поладов добавил, что в течение последних 3 лет при министерстве здравоохранения функционирует специальная комиссия по профилактике, диагностике и лечению вирусных гепатитов.