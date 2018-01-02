Протокол к соглашению о международном автомобильном сообщении между Узбекистаном и Кыргызстаном вступил в силу

2018-01-02 13:20 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами Узбекистана и Кыргызстана о международном автомобильном сообщении от 4 сентября 1996 года вступил в силу 30 декабря 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана во вторник.

Протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между Узбекистаном и Кыргызстаном о международном автомобильном сообщении был подписан 6 октября 2017 года в Ташкенте.

Протокол принят с целью углубления взаимовыгодного сотрудничества в области транспортных коммуникаций посредством расширения сферы применения межправительственного соглашения.