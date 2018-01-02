Прогноз погоды на завтра

2018-01-02 13:55 | www.apa.az | 7

3 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами будут дожди.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, временами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня сменится на северо-восточный. Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем 7-9° тепла.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, возможен снег. Подует временами усиливающийся западный ветер.