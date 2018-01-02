Завтра в Азербайджане ожидается морозная погода

2018-01-02 14:08 | www.oxu.az | 8

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, ночью и утром на отдельных территориях дожди.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, временами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня перейдет в северо-восточный. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов, днем – 7-9 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков, местами ожидается туман. Западный ветер ночью и утром местами усилится. Температура ночью будет 0-5° мороза, в горных территориях 8-10° мороза, днем- 9-14° тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зянгилане, Лачыне, Кяльбяджаре, а также в Дашкясян-Гедабекском районах в основном без осадков, ночью и утром местами слабые осадки, туман, западный ветер временами усилится. Температура ночью достигнет 0-5° мороза, днем – 3-7° тепла.

В Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джабраильском районах в основном без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, моросящий дождь, западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем- 5-10° тепла.

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязяньском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах временами пойдут осадки и снег, которые во второй половине дня постепенно прекратятся. Местами ожидается туман, западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью будет 0-5° мороза, днем – 4-8° тепла, в горах ночью 5-10°, в высокогорных районах – 10-15° мороза, днем – 0-5° мороза.

В Центрально-низменных районах: Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдямире, Имишли, Агджабеди, Бейлягане, Сабирабаде, Билясуваре, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Сальяне, Нефтчале в основном без осадков, ночью и утром местами туман, моросящий дождь. Западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем- 5-10° тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах в основном без осадков, ночью и утром местами туман, моросящий дождь. Северо-восточный ветер временами усилится

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем – 7-10° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем – 4-7° тепла.

С.Б.

