В Иране силовики задержали людей, подстрекавших к протестам, заявили СМИ

2018-01-02 14:00 | www.trend.az | 6

В Иране силовики задержали людей, подстрекавших к протестам, заявили СМИ

Силы безопасности Ирана задержали несколько человек за подстрекательство к протестам, идущим в стране с 28 декабря, сообщает местное агентство ILNA со ссылкой на заявление министерства информации и национальной безопасности Ирана, передает РИА Новости.

Согласно заявлению, в последние дни мирные собрания людей с целью выразить общественные требования переросли в жестокие протесты "из-за присутствия подозрительных и агрессивных элементов", которые наносили вред государственному имуществу и из-за которых погибли люди, заявляют иранские власти.