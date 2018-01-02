Индия закупит сотни российских бомб

2018-01-02 14:17 | www.oxu.az | 8

Министерство обороны Индии одобрило закупку 240 авиационных бомб у России.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает во вторник, 2 января, РИА Новости со ссылкой на копию заявления ведомства.

Как отмечается, закупка должна быть произведена у российской компании «Рособоронэкспорт». На авиабомбы планируют потратить более 12,5 миллиарда рупий, то есть почти 200 миллионов долларов.

«Эти бомбы, входящие в категорию высокоточного оружия, уже используются Военно-воздушными силами Индии. Данная сделка призвана восполнить недостаток высокоточного оружия в арсенале индийских ВВС, а также усилить их наступательную способность», — говорится в сообщении.

Глава Минобороны Индии Нирмала Ситхараман также одобрила закупку у Израиля 131 ракеты зенитно-ракетного комплекса Barak и сопутствующего оборудования более чем на 70 миллионов долларов.

С.Б.

