В Польше вандалы напали на офисы депутатов правящей партии

2018-01-02 14:45 | www.trend.az | 7

Нападениям вандалов подверглись офисы депутатов правящей партии Польши "Право и справедливость" Лукаша Шрайбера в Варшаве и Космы Злотовского, который также является евродепутатом, в городе Накло-над-Нотецён (Куявско-Поморское воеводство), передает РИА Новости.

Шрайбер подозревает, что нападения совершили политические оппоненты правящей партии. "Новый год, но, к сожалению, старые методы сторонников тотальной оппозиции… Офисы депутата Космы Злотовского и мой подверглись нападению", - написал он в Twitter.

Инциденты произошли в еще двух офисах депутатов "Права и справедливости". Пресс-секретарь варшавского района Прага-Полудне Кароль Шишко сообщил в Twitter, что замки дверей офисов депутатов Павла Лисецкого и Здислава Краснодембского были заклеены неизвестной субстанцией.