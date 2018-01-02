Начальник штаба: Поиски пропавших альпинистов будут продолжены

2018-01-02 15:20 | www.apa.az | 7

«Поиски пропавших 3 членов спортивного клуба «Гилавар» продолжаются. Сегодня из-за неблагоприятной погоды поисково-спасательные работы были приостановлены на несколько часов. Как только погода нормализуется, поиски будут продолжены».

Об этом АПА заявил начальник штаба, созданного в Северном региональном центра МЧС в связи с поисково-спасательной операцией, полковник Шахин Мирзоев.

«Видимость составляет менее 2-3 метров. На самом деле, сегодня мы планировали привлечь к поискам дополнительную силу с помощью вертолета. Из-за погодных условий вертолет не смог подняться в воздух. Погода очень плохая, ничего не видно. Это не значит, что поисково-спасательные работы приостановлены навсегда. Как только погода нормализуется, поиски будут сразу же возобновлены», - подчеркнул начальник штаба.

Ш. Мирзоев отметил, что весь процесс находится под личным контролем руководства страны. Он сказал, что в поисках участие принимают силы МЧС и ANAMA, сотрудники ГПС, МЭПР и добровольцы: «В поисках используются даже БПЛА ГПС и саперы ANAMA. Но пока безрезультатно. На участках, где сошел снег, мы копаем 15-20 метров. Представьте, метель настолько сильная, что ветер заметает снег обратно. Пропавшие 3 человека должны были передать план и координаты клубу, членами которого они являются. Ни клуб, ни МЭПР не знакомы с их планом. Мы не располагаем точной информацией, но действуем согласно своим предположениям. Каждые пол часа руководству докладывается последняя ситуация в связи с поисково-спасательной работой».

Также Ш. Мирзоев выразил отношение к критике со стороны некоторых добровольцев в связи с поисково-спасательными работами: «Некоторые добровольцы представляются альпинистами. У них нет никакого оборудования, но они хотят принять участие в поисково-спасательной работе. Мы ищем пропавших людей. Если неопытный доброволец столкнется с несчастным случаем, то кто будет нести за это ответственность?! Добровольцы должны действовать согласно нашей инструкции. Некоторые говорят, что мы не разрешаем им присоединиться к поискам. Нам нужны опытные, способные добровольцы».

Отметим, согласно поступившей 26 декабря на линию Центра Управления в кризисных ситуациях МЧС информации 23 декабря три члена Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» – альпинисты Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде вышли из села Хыналыг Губинского района в направлении Туфандага и не вернулись, связь с ними была прервана. К поиску привлечены вертолет «Ми-17» авиационного отряда министерства, поисково-спасательная группа северного регионального центра, горно-спасательный отряд Службы спасения особого риска МЧС, специально обученные собаки, а также группа волонтеров из профессиональных альпинистов.

Руководит штабом глава Северного регионального центра МЧС, полковник Шахин Мирзоев.

Напомним, 30 декабря к поискам присоединились специалисты ANAMA.