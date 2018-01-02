Китай приветствует возможные переговоры между Сеулом и Пхеньяном

2018-01-02 15:22 | www.trend.az | 7

Правительство Китая приветствует выраженную правительством Республики Корея готовность к переговорам с КНДР и намерение Пхеньяна направить своих спортсменов на предстоящие зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, передает ТАСС.

"Мы отметили выраженные руководителями КНДР и Республики Корея позитивные сигналы об улучшении двусторонних отношений и участии КНДР в Олимпийских играх. Это положительное событие", - указал дипломат.

"Мы приветствуем его и поддерживаем обе стороны в их намерении использовать эту возможность и сделать четкие шаги для улучшения двусторонних отношений, разрядки ситуации на Корейском полуострове и реализации целей по его денуклеаризации", - подчеркнул он.

Гэн Шуан отметил, что основной причиной нестабильности на Корейском полуострове является конфликт между КНДР и США.