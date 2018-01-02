МВД Ирана: Протесты скоро закончатся

2018-01-02 15:50 | www.oxu.az | 6

Заместитель министра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности Хоссейн Зольфагари заявил, что ситуация в большинстве регионов страны нормализовалась и протесты, унесшие жизни не менее 20 человек, скоро завершатся, сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Press TV.

«В большинстве регионов страны ситуация нормальная, и протесты, разгоревшиеся в последнее время в некоторых частях страны, скоро закончатся, благодаря совместным усилиям народа и действиям сил безопасности», — заявил Зольфагари

С.Б.

