Цены на нефть снижаются после рекордного роста

2018-01-02 16:06 | www.trend.az | 5

Мировые цены на нефть днем во вторник перешли к коррекционному снижению после того, как утром обновили максимальные значения с середины 2015 года на фоне обеспокоенности за ситуацию в Иране, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 13.40 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21%, до 66,72 доллара за баррель. Утром цена нефти Brent впервые с мая 2015 года достигла 67,29 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% — до 60,34 доллара за баррель. Обе нефтяные марки впервые с 2014 года начали год с отметок, превышающих 60 долларов.