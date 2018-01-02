В Туркменистане запретили автомобили черного цвета

2018-01-02 17:09 | www.oxu.az | 6

В Туркменистане автомобили темного цвета эвакуируют с автостоянок, сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Хроники Туркменистана».

Отмечается, что с января 2018 года эксплуатация машин черного цвета запрещена. Несколько дней назад машины начали возвращать их владельцам, но под расписку об обязательстве перекрасить авто в белый цвет или же в светлые тона.

По информации радио «Азатлык», новые требования привели к тому, что услуги по перекраске автомобилей в автосервисах выросли в цене в два раза. Если раньше покраска машины стоила 500 долларов, то сейчас эта услуга обойдется уже в 1000 долларов. С января 2015 года был запрещен импорт в Туркменистан автомобилей черного цвета.

С.Б.

