МИД Ирана осудил заявление Трампа о ситуации в стране

2018-01-02 18:04 | www.trend.az | 7

Представитель иранского МИД Бахрам Касеми осудил заявление президента США Дональда Трампа в Twitter о ситуации в Иране и призвал его сконцентрироваться на внутренних проблемах Соединенных Штатов, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

Трамп ранее заявил в Twitter, что "народ Ирана, наконец, выступает против жестокого и коррумпированного иранского режима". По словам Трампа, все деньги, которые "экс-президент США Барак Обама безрассудно отдал им, были использованы для поддержки терроризма". Он добавил, что у людей в Иране "мало еды, высокий уровень инфляции, и они бесправны".

"Он (Трамп - ред.) недавно описал иранский народ как "террористическую нацию" и продолжил провоцировать национальные чувства народа Ирана в стране и во всем мире", - приводит агентство слова Касеми. Он добавил, что сегодня Трамп использовал оскорбительные слова в отношении иранцев.

По мнению представителя иранского МИД, "такой подход Трампа приведет к реакции со стороны достойных людей Ирана по всему миру".

Касеми посоветовал Трампу тратить меньше времени на публикацию оскорбительных сообщений в Twitter в отношении людей и наций, отмечает агентство. "Лучше бы он попытался заняться внутренними вопросами США, такими как ежедневные убийства большого количества людей в стране во время вооруженных столкновений и перестрелок, также как миллионы бездомных и голодных людей в стране", - заявил Касеми.