Верховный лидер Ирана рассказал о «врагах» народа

2018-01-02 18:26 | www.oxu.az | 7

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи прокомментировал акции протеста в стране, заявив, что «враги» стремятся использовать любую возможность, чтобы навредить иранскому народу, используя «деньги и оружие».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Mehr.

Хаменеи отметил, что «враги всеми средствами, включая деньги и оружие, объединились, чтобы навредить государственной власти».

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря вспыхнуло массовое протестное движение. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что недовольство вызвано внутренними проблемами в государстве, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 демонстрантов были задержаны за последние три дня в Тегеране.

С.Б.

