МИД Азербайджана выразил отношение событиям в Иране

2018-01-02 19:45 | www.apa.az | 6

МИД Азербайджана выразил отношение событиям в Иране.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем комментарии АПА заявил, что азербайджанская сторона желает, чтобы события в Иране протекали в мирном русле, в соответствии с законодательством ИРИ.

Отметим, что в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами протестов стали не менее 20 человек.