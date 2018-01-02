В связи с резким ухудшением погодных условий ограничены поисково-спасательные работы - штаб (ФОТО)

2018-01-02 20:25 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В связи с резким ухудшением погодных условий (снегопад, понижение температуры воздуха, сильный ветер, снижение дистанции видимости) на территории проведения операции ограничены поисково-спасательные работы. Об этом Trend во вторник сообщили в Оперативном штабе по поиску пропавших альпинистов.

В поисках, организованных Министерством по чрезвычайным ситуациям, участвуют группы профессиональных спасателей министерства, сотрудники других государственных структур и группа добровольцев, сформированная из профессиональных альпинистов. В зависимости от метеорологических условий к операции привлекаются вертолет и специально обученные собаки МЧС.