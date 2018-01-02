В Ардебиле в связи с беспорядками задержали 40 человек

2018-01-02 21:46 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Силы безопасности Ирана арестовали по меньшей мере 40 человек в северо-западной провинции Ардебиль во время политических беспорядков, сообщает агентство Mehr.

Прокурор провинции Ардебиль Насер Атабати заявил, что большинство задержанных были освобождены после допроса, но 15 человек все еще находятся под стражей.

Между тем, согласно неподтвержденным сообщениям в городе Тебриз были арестованы около 90 человек. Однако депутат от Тебриза Шахабодин Бимекдар опроверг сообщения, заявив, что в его городе не было протестов.