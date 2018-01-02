В Афганистане погиб американский военный

2018-01-02 21:15 | www.apa.az | 5

Один американский военный погиб, еще 4 ранены в Афганистане. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Twitter ВС США в Афганистане.

"Один военнослужащий США погиб, еще четыре получили ранения во время боестолкновений в Ачине, провинции Нангархар 1 января", — говорится в сообщении.

Ситуация в Афганистане осложняется деятельностью радикальной группировки "Талибан", овладевшей значительной территорией в сельских районах страны и ранее развернувшей наступление на крупные города. Также в стране усилилось влияние ИГ.