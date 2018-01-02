КС Молдавии временно отстранил от власти президента Додона

2018-01-02 22:26 | www.apa.az | 4

2 января Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия президента страны Игоря Додона по запросу группы депутатов от правящей коалиции. Как передает АПА со ссылкой на местные издания, решение принято в связи с тем, что Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Согласно законодательству, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз.

Обязанности президента временно перешли к председателю парламента. В ближайшие дни он должен подписать указы о назначении новых членов правительства. В случае, если председатель парламента не подпишет назначения, это должен сделать премьер-министр Молдовы.

28 декабря депутаты обратились в Конституционный суд с требованием временно отстранить действующего президента от его обязанностей.

Социалист Додон победил на президентских выборах в Молдове 13 ноября 2016 года. Его инаугурация прошла 24 декабря.

21 сентября 2017 года в парламенте Молдовы начали сбор подписей под законопроектом о начале процедуры отстранения Додона от должности.