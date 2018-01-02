Президент Египта продлил чрезвычайное положение в стране

2018-01-02 22:28 | www.trend.az | 5

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси выпустил указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране на три месяца, он был опубликован во вторник в официальных египетских газетах, передает РИА Новости.

Согласно этому указу, чрезвычайное положение "продлевается на всей территории Египта, начиная с часа ночи субботы, 13 января 2018 года".

Указ президента предусматривает, что вооруженные силы и органы полиции наделяются всеми полномочиями для борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности на всей территории страны. За нарушение приказов президента на момент действия чрезвычайного положения в стране полагается тюремное заключение.