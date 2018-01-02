Число пострадавших при пожаре в Нью-Йорке превысило 20 человек

2018-01-02 22:54 | www.trend.az | 6

Число пострадавших в результате пожара в нью-йоркском районе Бронкс превысило 20 человек, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter пожарного департамента города. Ранее сообщалось о 12 раненых.

"Сотрудники департамента продолжают работать на месте инцидента. В настоящее время среди пострадавших 22 гражданских лица и один пожарный. Все они получили не угрожающие жизни травмы", — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

О причинах пожара в заявлении не сообщается.