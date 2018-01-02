МИД: "Надеемся на устойчивость позиции Италии как председателя ОБСЕ по реализации резолюций СБ ООН"

2018-01-02 23:06 | www.apa.az | 7

“Мы позитивно оцениваем включение в число приоритетов Италии как действующего председателя ОБСЕ в 2018 году карабахское урегулирование при посредничестве Минской группы ОБСЕ».

Как сообщает АПА, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. "Мы хорошо помним предусматривающий вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана «Временной график срочных мер», подготовленный членом парламента и замглавы МИД Италии Марио Рафаэлли, являвшимся председателем Минской конференции СБСЕ (впоследствии – ОБСЕ), а затем Минской группы ОБСЕ, на основании резолюции номер 822 Совета Безопасности ООН. «Временной график срочных мер» относительно вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана представлен как дополнение к резолюции 853 СБ ООН", - сказал он.

Относительно данного дополнения Х.Гаджиев отметил, что в резолюции №874 СБ ООН приветствует и одобряет представленный МГ ОБСЕ документ под названием “Обновленный временной график срочных мер для исполнения резолюций СБ №822 и №853". Кроме того, резолюция №874 СБ ООН требует осуществления взаимных и срочных мер, предусмотренных «Обновленным временным графиком» МГ СБСЕ, в частности, вывода оккупационных сил с захваченных территорий Азербайджана.

Х.Гаджиев отметил, что в то время «Временной график срочных мер» относительно вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана был подготовлен 9 странами-членами Минской конференции СБСЕ: «28 июля 1993 года Марио Рафаэлли в статусе председателя Минской конференции СБСЕ в заявлении от имени 9 стран Минской конференции и в отчете генсеку ООН сказал: “Незамедлительный вывод войск с оккупированных насильственным путем территорий является важнейшим фактором для продвижения мирных переговоров»» (документ Совета Безопасности ООН от 28 июля 1993 года S/26184).

«Надеемся на устойчивость позиции Итальянской Республики в статусе действующего председателя ОБСЕ по выполнению требований соответствующих резолюций СБ ООН», - добавил Х.Гаджиев.