США намерены созвать специальные заседания ООН из-за протестов в Иране

2018-01-02 23:12 | www.trend.az | 6

США в ближайшие дни созовут специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека в связи с событиями в Иране, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли, передает РИА Новости.

"В ближайшие дни мы созовем экстренные сессии в Нью-Йорке и СПЧ ООН в Женеве", — заявила Хейли журналистам.

На уточняющий вопрос она ответила, что речь идет о сессии Совета безопасности ООН. "Так или иначе, мы проведем встречу о событиях в Иране", — сказала постпред.

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