В Хамадане в связи с беспорядками задержали более 150 человек

2018-01-02 23:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере 150 протестующих были задержаны в северо-западном городе Хамадан, сообщает агентство Tasnim.

Мэр города Али Таали заявил, что среди задержанных есть как местные, так и люди из других провинций.

За прошедшую неделю некоторые группы людей присоединились к демонстрациям в ряде городов, включая столицу Тегеран, Мешхед и Керманшах, в знак протеста против высоких цен. Но экономические протесты вскоре превратились в антиправительственные демонстрации.