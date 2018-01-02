В результате тяжелого ДТП в Самухе погибли 2 человека, еще двое тяжело ранены

2018-01-02 23:31 | www.apa.az | 5

В Самухе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает западное бюро АПА, ДТП произошло на дороге Гянджа-Саркар. В результате столкновения автомобилей марки «ГАЗель» и «ВАЗ 21010» двое лиц, находившихся в «Жигулях», скончались на месте, еще двое получили тяжелые травмы.

По сообщению, родственники попавших в аварию граждан, напав на прибывшую «скорую», разбили стекла машины и нанесли телесные повреждения ее водителю.

По факту начато разбирательство.