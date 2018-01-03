При пожаре в Нью-Йорке пострадали 20 человек

2018-01-03 00:33 | www.apa.az | 6

Число пострадавших в результате пожара в нью-йоркском районе Бронкс превысило 20 человек. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пожарный департамент города.

"Сотрудники департамента продолжают работать на месте инцидента. В настоящее время среди пострадавших 22 гражданских лица и один пожарный. Все они получили не угрожающие жизни травмы", — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

О причинах пожара в заявлении не сообщается.

В конце декабря в Бронксе произошел пожар, унесший жизни 12 человек. Власти Нью-Йорка заявили, что возгорание устроил ребенок, игравший с кухонной плитой на первом этаже здания.