США пригрозили Ирану санкциями из-за разгона протестующих

2018-01-03 00:47 | www.trend.az | 7

США рассматривают санкции среди вариантов ответа на действия властей Ирана в отношении участников массовых протестов в стране, заявила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, сообщает РИА Новости.

"Мы не будем забегать вперед в том, что касается санкций, но они входят в тот широкий и разнообразный набор средств, которым мы располагаем", — заявила журналистам представитель госдепа.

Она добавила, что США "пристально следят за сообщениями о возможном нарушении прав этих протестующих, которые протестуют мирно".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.