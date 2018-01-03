В Перу автобус рухнул в пропасть, погибли не менее 25 человек

2018-01-03 00:52 | www.trend.az | 6

Не менее 25 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовой фурой в Перу, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Canal N.

Инцидент произошел в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). После столкновения автобус с примерно 50 пассажирами упал в пропасть с высоты 100 метров.

Спасательная операция осложняется трудноступностью места, где находятся обломки автобуса.