ИГИЛ рассказало о количестве боевиков-смертников

2018-01-03 01:23 | www.oxu.az | 4

Террористическая группировка «Исламское государство» в 2017 году в Сирии и Ираке совершила 770 атак с использованием смертников.

Как передает Oxu.Az, об этом со ссылкой на информационное агентство ИГИЛ пишет Telegram-канал Directorate 4.

Самое большое количество смертников было использовано против армии Ирака и ее союзников — 493. На позициях курдов подорвалось 135 боевиков. 120 атак было проведено против сирийской правительственной армии. Еще 22 взрыва поразили формирования так называемой «умеренной оппозиции».

При этом уточняется, что в 561 случае использовалась груженная взрывчаткой техника, в 175 — жилет со взрывчаткой, в 28 — нательный пояс с поражающими элементами. При проведении семи атак было использовано сразу два смертника.

С.Б.

