Берлускони может выдвинуть Аль Бано и Тото Кутуньо в парламентарии

2018-01-03 01:46 | www.trend.az | 5

Партия "Вперед, Италия" и ее лидер, бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони, рассматривают возможность выдвинуть кандидатуры Тото Кутуньо и Аль Бано на предстоящих парламентских выборах, передает РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету Messaggero.

Заслуженные деятели итальянской эстрады могут попасть в списки кандидатов на избирательных участках за рубежом, где четвертого марта будут определены 18 обладателей парламентских мандатов из почти 1000 членов обеих палат итальянского парламента.

Газета в связи с этой информацией напомнила, что Аль Бано в ноябре объявил о завершении музыкальной карьеры 31 декабря 2018 года.