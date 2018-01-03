Ушедший год стал самым безопасным в истории авиации

2018-01-03 01:55 | www.trend.az | 5

Ушедший 2017 год стал самым безопасным в истории коммерческой авиации, передает РИА Новости со ссылкой на отчет Aviation Safety Network.

Как отмечает портал, в 2017 году произошло десять авиакатастроф с сертифицированными самолетами пассажирской и транспортной авиации, вместимость которых составляет 14 или более человек. Всего в результате этих инцидентов погибли 44 человека. Этот показатель стал рекордным с 1946 года. При этом в ушедшем году общее количество коммерческой авиации составило более 36 миллионов.