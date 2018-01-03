США созовут экстренное заседание в ООН из-за Ирана

2018-01-03 02:26 | www.oxu.az | 6

США созовут специальные заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке и Совета ООН по правам человека в Женеве в связи с событиями в Иране, заявила постпред США при ООН Никки Хейли, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

«Мы не должны молчать», — сказала она, добавив, что народ Ирана во всеуслышание объявил о свободе.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана отменить блокировку соцсетей на фоне протестов в стране.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции протеста Жертвами беспорядков стали не менее 20 человек.

С.Б.

