Трамп не исключил прекращение американской помощи Палестине

2018-01-03 02:59 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп заявил, что Палестина не заинтересована в мирных переговорах с Израилем, и поставил в этой связи под вопрос выделение ей "сотен миллионов долларов в год", передает АПА со ссылкой на РИА Новости.

"Мы платим миллиарды долларов ни за что не только Пакистану, но и многим другим странам. К примеру, мы платим палестинцам сотни миллионов долларов в год и не получаем взамен благодарности и уважения", — написал он в Twitter.

По его словам, Палестина "не хочет вести переговоров о мирном договоре с Израилем".

Трамп добавил, что США сняли Иерусалим, "самую сложную часть", с повестки переговоров. "Но когда палестинцы не хотят вести мирные переговоры, почему мы должны платить им в будущем такие огромные суммы?" — написал Трамп.