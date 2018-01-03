В Мексике крокодил утащил под воду 12-летнего мальчика

2018-01-03 04:21 | www.apa.az | 6

Крокодил напал на 12-летнего мальчика и утащил его под воду. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник управление сил гражданской обороны штата Оахака на юге Мексики.

По данным ведомства, нападение произошло 1 января, когда семья отдыхала на одном из речных пляжей города Пинотепа-Насьональ. Очевидцы сообщили, что рептилия схватила мальчика и утащила в одну из лагун.

Спасатели и добровольцы ищут ребенка. Власти заявили, что операция будет продолжаться, пока мальчика не найдут.