В Белом доме заявили, что Трамп является "одним из самых доступных" президентов США

2018-01-03 04:20 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп является одним из самых доступных президентов в истории и откликается на вопросы журналистов различными способами. В этом заверила во вторник репортеров пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного пресс-брифинга, передает ТАСС.

"Он является одним из самых доступных президентов, которые у нас когда-либо были. Он дает отклик и отвечает на вопросы разными способами: иногда проводит пресс-конференции, иногда общается с вами [журналистами] перед президентским бортом. Иногда он использует Twitter, чтобы напрямую общаться с американским народом - таким образом президент доносит свои настоящие мысли и чувства", - сказала она.